شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم سيارة بعامود كهرباء بمدينة بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، صباح اليوم اخطاراً بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات مجلس مدينة بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة بعامود إنارة على طريق الرافد الدولى أمام المدينة الصناعية.

وأسفر الحادث عن تصادم سيارة ملاكى بعامود كهرباء الإنارة العامة، وذلك بحضور محمد الغتورى، نائب رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأرسل رئيس مدينة بلطيم لجنة من الإدارة الهندسية وقسم المرافق لإصلاح عامود الكهرباء وتقدير التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية .