شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمحافظ قنا لمتابعة المواقف والمشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ،جولة تفقدية في وقت مبكر من صباح الاثنين بمدينة قنا رافقه أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية .

استهل محافظ قنا جولته بتفقد موقف سيارات مركزي قفط وقوص والمنطقة المحيطة بهما، موجها سائقي السيارات بضرورة الالتزام بأماكن الانتظار المخصصة وعدم التواجد على جانبي الطريق بشارع مصر / أسوان لتجنب حدوث أي تكدس قد يعيق حركة المرور مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمستوي النظافة بالمنطقة المحيطة وأماكن الانتظار الخاصة بالسيارات وكذا الركاب .

جوله تفقدية لمحافظ قنا

كما استكمل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال الإصلاح التي تجرى بمنطقة الهبوط الأرضي بشارع مدينة العمال موجها مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق امام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.

جوله تفقدية لمحافظ قنا