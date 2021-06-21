شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقدم كشف حساب في فض التشابكات المالية وزيادة المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها حول اهم الانجازات التي قدمتها الوزارة منذ 7 سنوات، في ملف التأمينات والمعاشات: ان الوزارة قامت بفض التشابكات المالية، بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

اما ما يخص العلاوات الخمسة قالت الوزارة: انه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2.4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

اما فيما يخص زيادة المعاشات: تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لـ 10.5 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه.

وفي عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25.1 مليار جنيه.

اما الحد الأدنى للمعاش: بلغ الحد الأدنى للمعاش بدءًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.