شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من امتحان مادة الديناميكا بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي امتحان مادة الديناميكا للقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، دون شكاوي.

وأكد محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أنه أدي الامتحان عدد ١٣٩ طالبا وطالبة من إجمالي الطلبة المقيدين وعددهم ١٤٣ طالبا وطالبة، حيث تغيب ٤ طلاب عن أداء الامتحان.

أشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.