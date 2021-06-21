شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في الدقهلية بسبب تحويل جزء من تل أثري لمصنع تدوير قمامة ومحطة معالجة صرف «صور وفيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرى مركز شربين في محافظة الدقهلية، إثر الإعلان عن تحويل 10 أفدنة من تل البلامون الأثري إلى مصنع لتدوير القمامة ومحطة لمعالجة الصرف الصحي رغم المكانة التاريخية والأثرية للتل والذى تبلغ مساحته 148 فدان.

وقدم النائب أشرف الشبراوى أبوالعلا عضو مجلس النواب عن دائرة شربين ودكرنس وبنى عبيد بطلب احاطة لوزير الآثار ومحافظ الدقهلية ووزارة البيئة لوقف ما وصفه بالمهزلة التي تهدد البيئة والمنطقة الأثرية

وقال «أبوالعلا» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه مع قوانين وسياسة الدولة لحياة كريمة للمواطنين ولكن يجب أن نرى ما العائد من وراء كل مشروع وما يحدث الآن بتل البلامون هو رغبة من محافظة الدقهلية لاستقطاع 10 أفدنة من تل البلامون البالغ مساحته 148 فدانا لإقامة محطة معالجة صرف صحى ومصنع تدوير قمامة هو تفكير خاطئ فبدلا من الاستفادة من المنطقة الأثرية وإقامة مشروعات خدمية لا تفقد التل قيمته الأثرية يقوم المسئولون بالسعى لإقامة مشروعات تضر بالبيئة والمنطقة والتل بالكامل».

وأضاف: «تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب لرفض إقامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى مصنع تدوير القمامة بتك المنطقة والمطالبة بالاستمرار في أعمال التنقيب وأن المكان الذي يتم الانتهاء من تنقيبه يتم استغلاله لإقامة مشروعات لاتضر بالبيئة ولا بالقيمة الأثرية للمكان كمدارس فنية أو تحويل المنطقة الاثرية لمزار سياحى».

مطالبا «رئيس الوزراء ووزير الآثار بتشكيل لجنة لزيارة المكان على الطبيعة وتقرر الصالح العام لأن وجود مصنع لتدوير القمامة ومحطة معالجة سوف يضر بالمنطقة كلها كمكان أثرى أو منطقة زراعية محيطة».

وأضاف سامح رجب من أهالى المنطقة «أن منطقة تل البلامون من أشهر المناطق الأثرية بوجه بحرى وشهدت عمليات تنقيب من بعثات مختلفة ومنهم بعثة ترأسها عالم إنجليزي والذى تمكن من استخراج آثار كثيرة وقام بإصدار كتابين عن تاريخ تل البلامون ثمن الكتاب الواحد 500 يورو بمكتبات إنجلترا وللأسف نجد محافظ الدقهلية يحول هذا المكان لبؤرة تلوث بإقامة محطة معالجة صرف صحى ومصنع تدوير قمامة في تلك المنطقة الأثرية بدلا من الاهتمام بها في نطاق كمزار سياحى وأثرى أو تنقيبها للاستفادة بجزء منها لإقامة مشروعات لا تؤثر على باقى التل الأثرى.

وأضاف محمد الدكرورى من أهالى المنطقة «فوجئنا ببعثة الآثار تأتى للتنقيب في المنطقة المراد تحويلها لمقلب ومصنع تدوير ومساحتها 10 أفدنة ووجدوا آثار لسور تحت الأرض على مسافة 20 سم كما عثروا على زلعة معنى ذلك أنه مازال هناك آثار لم يتم اكتشافها بالتل».

وتابع «ليس لدينا مانع كأهالى المنطقة التي تضم 50 عزبة من إقامة مشروعات في جزء من أرض التل ولكن مشروعات خدمية كمدارس أو مراكز شباب أو جامعة وليس محطة معالجة صرف صحى أو مصنع تدوير قمامه ستؤثر على المكان بالكامل وستقضى على المنطقة الأثرية بسبب التلوث والروائح الكريهة»، مؤكدا أن «تلك المنطقة التاريخيه هي رمز للأجداد ويجب أن يكون بها مزار سياحى فهناك العديد من الآثار تم استخراجها منها وهى موجودة في المتحف المصرى الآن».

يذكر أن تل البلامون يقع في محافظة الدقهلية في شمال شرق الدلتا في المنطقة التي تبعد نحو خمسة كيلومترات غرب فرع دمياط وتبعد نحو 25 كيلومترا عن ساحل البحر المتوسط ويتكون تل البلامون من عدة تلال مرتفعة بجوار بعضها البعض تحيط بها مساحات كبيرة منخفضة نوعا ما وبعضها في مستوى الأرض الزراعية ويعتبر هذا التل من التلال المهمة في الوجه البحرى حيث كان عاصمة للإقليم السابع عشر من إقليم الوجه البحرى وسمى في اليونانيه «ديوسبوليس بارفا» أي مدينة الإله زيوس وكان إله هذه العاصمة أنوبيس ثم حورس ثم آمون رع ومن هنا جاءت التسميه اليونانيه حيث أن آمون كان نظيرا للإله زيوس عند اليونانيين.

كما ذُكر تل البلامون نحو خمس أو ست مرات في النصوص القديمة حيث ذكرت لأول مرة في عهد الملك تحتمس الثالث كما وردت في قائمة اقاليم ادفو كما سبق القول كعاصمة لإقليم «بحدت» الاسم الذي تطور بعد ذلك وسمى «سما -بحت» وهناك احتمال بأن «سما-بحت» و«با-ايو-ن -آمون» كانتا تشغلان بقعة واحدة وإن لم يتأكد هذا الاحتمال حتى الآن وربما كانت البلامون تسمى «بر-آمون» وهى اقرب لفظا لاسم البلامون وهناك كذلك احتمال أن تكون قد سميت «واست محيت» أي إقليم واست الشمالى تيمنا بطيبة الجنوبية ومن بين الآثار التي عثر عليها في هذه المنطقة بعض القطع الأثرية التي تحمل اسم تحتمس الثالث ورمسيس الثانى كما عثر على أساسات معبديؤرخ بعهد الملك نخت نيف الأول من الأسرة الثلاثين وعلى أعداد هائلة من الفخار وخصوصا من العصرين اليونانى والرومانى وعلى عملات معدنية من عهد بعض الأباطرة الرومان .

عمليات لتنقيب فى تل البلامون الأثرى بالدقهلية

عمليات لتنقيب فى تل البلامون الأثرى بالدقهلية

عمليات لتنقيب فى تل البلامون الأثرى بالدقهلية

عمليات لتنقيب فى تل البلامون الأثرى بالدقهلية

عمليات لتنقيب فى تل البلامون الأثرى بالدقهلية

عمليات لتنقيب فى تل البلامون الأثرى بالدقهلية