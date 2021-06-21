شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية: ضبط ختمين مزورين ودواجن وكبده مجهولة المصدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة، وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع قسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة أبوحماد البيطرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة مباحث التموين، والرقابة التموينية بأبوحماد، وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركزي الزقازيق وأبوحماد.



أشار مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة، وضبط ختمين مزورين، كما تم ضبط 200 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و723 كجم دواجن وأجزاء دواجن و108 كجم كبده ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.