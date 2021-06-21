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الصحة تحذر: لا ترتدي الكمامة بهذه الطريقة (صورة)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت وزارة الصحة تأكيدها على ضرورة الاعتماد على الكمامات في المناطق العامة للوقاية من فيروس ، كما شددت على ضرورة ارتدائها بالشكل الصحيح.

وقالت الوزارة عبر حسابها الخاص على فيس بوك: «لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط، وتأكد أنها تغطي الفم والذقن جيدًا، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا».

كانت الصحة العالمية في وقت سابق، أوضح عدد من المعلومات الأساسية عن كيفية ارتداء الكمامة، ومنها:

نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.
تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.
عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف، واحرص يومياً على غسلها إذا كانت كمامة قماشية أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت كمامة طبية.
لا تستعمل الكمامات المزودة بصمامات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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