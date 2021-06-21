شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20.

وجاءت التفاصيل: تهتم الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية لما لها من نتائج إيجابية على تحسين جودة الهواء مما ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وخطط الدولة الهادفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تبني آليات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة«.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: «يعتبر إنتاج سيارات كهربائية بأيادي مصري إنجاز مهم، حيث بدأ المشروع في 2019، ومن المقرر إتاحتها للجمهور المصري في الربع الأخير من 2022، وستقوم وزارة الكهرباء بتقديم تسعيرات تحفيزية لتشجيع المواطنين على شرائها، بجانب تسهيلات من وزارة الداخلية من خلال إصدار تراخيص للسيارات الكهربائية والهجينة».