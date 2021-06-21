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تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20 (انفوجراف)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية نصر E20.

وجاءت التفاصيل: تهتم الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية لما لها من نتائج إيجابية على تحسين جودة الهواء مما ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وخطط الدولة الهادفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تبني آليات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة«.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: «يعتبر إنتاج سيارات كهربائية بأيادي مصري إنجاز مهم، حيث بدأ المشروع في 2019، ومن المقرر إتاحتها للجمهور المصري في الربع الأخير من 2022، وستقوم وزارة الكهرباء بتقديم تسعيرات تحفيزية لتشجيع المواطنين على شرائها، بجانب تسهيلات من وزارة الداخلية من خلال إصدار تراخيص للسيارات الكهربائية والهجينة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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