شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: أسعار الأضاحي تتراوح بين 56 و66 جنيه للكيلو القائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صبحي سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، إن مزرعة الكلية في منطقة أبيس شرق المدينة، تلقت طلبات لحجز 100 عجل بقرى وجاموسى و100 رأس أغنام وماعز كأضحية لعيد الاضحى المبارك .

وأوضح «سلام» لـ«المصرى اليوم»، أن الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، يولى اهتمام كبير بالوحدتين ذات الطابع الخاص الموجودتين بالكلية وهما وحدة الأعلاف والتسمين والمجزر، مشيراً إلى أن وحدة التسمين بها 200 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز وتم حجزها بالكامل للعاملين في الجامعة والمجتمع المدنى بالكامل على ان يتم اتاحة ذبحها في مجزر الكلية طوال أيام العيد لمن يرغب بالمجان ودون رسوم، موجهاً الشكر للعاملين بالوحدة والمجزر ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، بقيادة اللواء يوسف شباط على متابعة عمليات الذبح والكشف على الأضاحي بشكل دورى.

وأشار إلى أن الأسعار المقررة هذا العام هي 56 جنيه سعر الكيلو القائم لعجول الجاموس و66 جنيها للأبقار، فيما تم تحديد سعر الكيلو للأغنام والماعز بـ66 جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الكلية أعلى من الأسعار الرسمية للدولة وذلك نتيجة فروق نظم التغذية والتسمين فضلا عن كونهم عجول بلدى وليس مستورد .

وأكد أن الحصيلة الاجمالية لايرادات لحوم الاضاحى هذا العام، بلغت حوالى 2.2 مليون جنيه وبلغت تكلفة الأعلاف والتسمين والرعاية حوالى مليون و650 ألف وتصبح حصة الكلية من المشروع بعد انقضاء التكلفة وخروج حصة الدولة وحساب رأس المال حوالى 220 ألف جنيه.

"زراعة الاسكندرية": حجز 200 رأس عجول وأغنام وماعز أضاحي .. والأسعار تتراوح بين 56 و66 جنيه للكيلو القائم

"زراعة الاسكندرية": حجز 200 رأس عجول وأغنام وماعز أضاحي .. والأسعار تتراوح بين 56 و66 جنيه للكيلو القائم