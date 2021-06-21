وزير الإسكان يتابع مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة القاهرة، والخطة الموضوعة والإطار الزمنى لأعمال الإحلال والتجديد، بما يحقق استدامة خدمة مياه الشرب للمواطنين، أثناء تنفيذ الأعمال، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وعدد من الاستشاريين المختصين.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع المرافق بوزارة الإسكان، يعمل على توفير خدمات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصرف، وذلك بأعلى المعايير العالمية المُتبعة فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه وبالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة، يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكات القائمة، بما يحقق تكامل المنظومة، وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل شكل ممكن.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة، ومنها تطوير ميدان التحرير، وتطوير منطقة عين الصيرة، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، وغيرها من المشروعات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافي.​