شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الثالث من امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء، ف يومها الثالث، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منها 12 لجنة تعليم صناعي تضم 2738 طالبا وطالبة، و8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، ولجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة.

أضاف، أنه خلال الأيام الماضية لم تسجل أي حالات غش، أو إصابة طلاب أو مراقبين بالاشتباه بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي أو إخطارات خلال سير الامتحانات.