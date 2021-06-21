شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحان مادة الديناميكا للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق امتحان مادة الديناميكا للقسم العلمي بالشهادة الثانوية الازهرية بشمال سيناء في ثالث ايام الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن عدد 365 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

أشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.