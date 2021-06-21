شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 289 مشروعًا بقيمة 17.5 مليون جنيه ضمن «مشروعك» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، عن تنفيذ عدد 289 مشروعًا بقيمة 17 مليون و593 ألف و299 جنيهًا، ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية«مشروعك».

وقال ياسر حسين حماد، مدير عام الإدارة، أن المشروعات المنفذة ضمن «مشروعك» وفرت عدد 537 فرصة عمل للشباب، لافتًا إلى تنفيذ 92 مشروعا بالعريش و197 مشروعا ببئر العبد.

أضاف أنه يشرف على تنفيذ مشروعات «مشروعك» في شمال سيناء العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء كمشرف عام، وعبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد كمنسق عام للمشروع، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .