شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف لأوائل الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رسائل لأوائل الكليات عبر الإيميل أو رقم الهاتف للتقدم إلى الوظائف التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وأشارت الهيئة في بيان لها أن نص الرسالة جاء كالتالي «يسر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان تعلن عن حاجتها لتوظيف/ تعيين الكوادر الشابة المتميزة».

يمكنكم الاطلاع على الاعلان رقم (2) لعام ٢٠٢١ على الموقع الرسمي للهيئة www.nppa.gov.eg ويسعدنا التقدم للوظائف المطروحة بالإعلان من خلال سحب ملف تقديم لشغل وظيفة من مقر الهيئة بمدينة نصر- ٤ طريق النصر ميدان الشهيد هشام بركات.

ولفت الهيئة إلى أنها قامت بجمع بيانات أوائل الخريجين بعد مخاطبة الجامعات المصرية وهو ما لقى تجاوبت كبيرا من جانب الجامعات.