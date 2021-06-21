شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 11 تجمعًا تنمويًا في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم جهاز التعمير بإنشاء عدد 11 تجمعا تنمويا متكاملًا في محافظة شمال سيناء.

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه يجري العمل على إنشاء عدد 11 تجمعا تنمويا بمحافظة شمال سيناء يشمل عدد 585 منزلا بدويا، ووحدتين صحيتين وعدد 11 ديوان وعدد 11 مسجدا وعدد 11 مجمع محلات يتكون كل مجمع من عدد 10 محلات، وعدد 13 مدرسة تعليم أساسى، وذلك بمركزى نخل والحسنة في وسط سيناء.

أضاف أن التجمعات تشمل النثيلة 1، النثيلة 2، أبورصاصة، طويل الحامض، وطببة ( التمد ) بمركز نخل، الخفجة، خشم القاد، أم مفروث ( المغارة )، الكيبو 61 ببغداد، الدفيدف، والنوافعه بمركز الحسنة.