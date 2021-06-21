حدث ليلا| شرط واحد لتجنب موجة رابعة من كورونا وقرارات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-تضرب في سبتمبر.. حالة واحدة لتجنب الموجة الـ4 لكورونا في مصر

رغم انحسار الموجة الـ3 لفيروس كورونا المستجد في مصر، وانخفاض أعداد الإصابات بشكل تدريجي، إلا أن التخوفات من وجود موجة 4 للجائحة لا يزال مستمرًا في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها للتوسع في حملة التطعيم باللقاحات.

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-الصحة: مصنع فاكسيرا للقاحات بـ 6 أكتوبر سيبدأ الإنتاج بعد أسبوعين

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصنع لقاحات كورونا التابع لشركة فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ في الإنتاج خلال أسبوعين من اليوم.

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-"يحمل معلومات عن أصل فيروس كورونا".. ذا صن: هروب مسؤول صيني بارز إلى واشنطن

ترددت أنباء عن هروب مسؤول صيني أمني بارز، من بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع ابنته حاملاً معه معلومات هامة عن أصل فيروس كورونا وهي القضية التي تثير أزمة كبرى بين الدولتين.

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-رئيس "الطريق والكباري" يكشف مصير الميكروباص عقب الانتهاء من تطوير الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل تطوير الطريق الدائري وتشغيل أتوبيس الـBRT.

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-وزير الري: سد النهضة كانت سعته التخزينية 14مليار.. ومصر تعاني من شُح مائي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، إن قضية المواد المائية في مصر، أصبحت من القضايا الرئيسية للشعب المصري، مُشيرًا إلى ضرورة عدم الاطمئنان من قضية سد النهضة ومحدودية المواد المائية.

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-بينها الصين.. السياحة تعلن إطلاق حملة ترويجية تستهدف 12 دولة قريبًا

أعلنت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، اتفاق الوزارة مع تحالف أجنبي كندي إنجليزي لإجراء حملة إعلامية للسياحة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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-إزالة عقار ضخم لتوسعة الدائري في منطفة بير أم سلطان بحي البساتين (فيديو)

تمكنت أجهزة حي البساتين من تنفيذ إزالة لأحد العقارات الكبيرة التي تطل على الطريق الدائري مباشرة وذلك اليوم الأحد.

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-السيسي لوزيرة الخارجية الليبية: لكم في مصر أشقاء حريصون على أمنكم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها.

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-سجن وغرامة 200 ألف جنيه لمن يسمح لمتعاطي المخدرات بشغل وظيفة عامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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-الحكومة تدرس إدخال التوك توك ضمن مبادرة إحلال السيارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

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-بيان عاجل من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ - 2021م، في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبالضوابط نفسها.

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-تزيد الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل أهم ظواهر الصيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الصيف، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف جغرافيًا الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

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-تأمين ومعاش.. الحكومة تبدأ تقنين أوضاع "التوكتوك"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

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-ختام فعاليات المناورة "رعد- 5" التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية

قال بيان صادر عن القوات المسلحة إن فعاليات المناورة "رعد- 5" التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة- اختتمت بعد أن استمرت لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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-خصم نصف الأجر.. ننشر تفاصيل إجراء التحليل للموظفين ومدة الإيقاف عن العمل

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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-الرئاسة: السيسي يستقبل وزير خارجية ماليزيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم، الأحد، هشام الدين تون حسين، وزير خارجية ماليزيا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

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-بعد تصديق السيسي.. متى يطبق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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-أبو الغيط: الوضع في فلسطين قابل للانفجار وإسرائيل لم تفرض إدارتها على الخصم

وحول القضية الفلسطينية، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه قال للمبعوث الأوروبي للسلام إن الوضع في فلسطين قابل للانفجار، مشيرًا إلى أنه من الخطأ توقع المجتمع الدولي حدوث هدنة لـ 5 سنوات بعد كل عملية وقف إطلاق النار.

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-مقتل 14 في هجوم لقُطاع الطرق على مركز للشرطة شمال وسط نيجيريا

أكدت قيادة شرطة في ولاية بينو شمال وسط نيجيريا مقتل 14 من قطاع الطرق في اشتباكات في أعقاب محاولة لقطاع الطرق الهجوم على مركز للشرطة في بلدة كاتسينا ألا بولاية بينوي مساء أمس الأحد.

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-أبو الغيط: حديث القيادة الأمريكية حول سد النهضة رسالة بأن واشنطن ستتحرك في لحظة ما

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق وقع عام 1993 اتفاقا مع مصر أكد التزام بلاده بالاتفاقية المائية التي وقعت بين إثيوبيا والإمبراطورية البريطانية باعتبارها الممثلة للمصالح المصرية السودانية في ذاك الوقت، وبعد ذلك تراجع وأعلن عدم التزام بلاده بالاتفاقية وبرر ذلك بأن بلاده كانت ضعيفة وقتها.

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-واشنطن: نجهز لعقوبات جديدة على روسيا على خلفية قضية نافالني

قال مُستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تُعِد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك على خلفية اتهام موسكو بمحاولة تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني.

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-أبو الغيط: إثيوبيا تسعى للصدام مع الخارج للتغطية على مشاكلها الداخلية

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إثيوبيا تعاني حاليا من مشاكل داخلية وهشاشة ونزاعات عرقية كثيرة، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية الحالية تسعى للصدام مع الخارج والمجتمع الدولي للتغطية على مشاكلها الداخلية.

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-سقوط قتيل و6 مصابين من جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه، وأُصِيب ستة آخرون، من جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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