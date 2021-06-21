الحكم على متهم في قضية "أحداث دار السلام".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد نور عساف، والمحكوم عليه غيابيًا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، وبسام عنتر، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملًا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.