عبر "واتس آب".. ضبط المتهم بإرسال فيديو مُخل لسيدة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في القبض على المتهم بإرسال مقطع فيديو مُخل بالآداب على هاتف سيدة في الشرقية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية؛ بتضررها من مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" من خلال رقم هاتف "محدد" لنشره مقطع فيديو مخل بالآداب عبر إحدى المجموعات على التطبيق المشار إليه.

بالفحص وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية .. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتحصله على المقطع محل البلاغ من أحد المواقع الأجنبية، وأنه قام بنشره عن طريق الخطأ، ثم قام بحذفه لتدارك ذلك الخطأ. ​