الحكم على متهم في قضية لجنتي العمليات والتأمين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها على سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة باسم "لجنتي العمليات والتأمين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

واتهمت النيابة العامة المتهم "مصطفى حسن محمد" بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيضًا قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم ، أكاسيد المعادن ، مفرقعات الكلورات ، البارود الاسود ) قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.