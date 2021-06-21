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وزير الري: سد النهضة كانت سعته التخزينية 14مليار.. ومصر تعاني من شُح مائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، إن قضية المواد المائية في مصر، أصبحت من القضايا الرئيسية للشعب المصري، مُشيرًا إلى ضرورة عدم الاطمئنان من قضية سد النهضة ومحدودية المواد المائية.

وأضاف عبد العاطي، في حوار لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن القاهرة لديها تحديات الشُح المائي والتغيرات المُناخية وزيادة عدد السكان، لافتًا إلى أنه مكث فترة في إثيوبيا ويعلم أن سد النهضة كان يُدعى بـ "سد الحدود" وكانت سعته التخزينية 14مليار فقط.

وأشار إلى أن الوضع التفاوضي سيئ للغاية، مضيفا أن أديس أبابا تتعنت.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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