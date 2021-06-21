شكرا لقرائتكم خبر عن إياد أول الشهادة الإعدادية في القليوبية: «والديّ سر تفوقي.. وأتمنى أن أصبح مهندسًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطالب إياد محمد صبري، من مدرسة ناصر الإعدادية بنين ببنها، الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، ضمن قائمة ضمت ٦٧ طالبا وطالبة من أبناء المحافظة حصلوا على المركز الأول بمجموع درجات 280 درجة، إن فرحته بتفوقه وحصوله على المركز الأول محت كل تعب العام الدراسي الأطول في حياته.

أضاف إياد إن «تفوقه يرجع الفضل فيه لله ثم والده ووالدته كما أنه نتاج ىالتعب والمجهود»، مشيرا إلى أنه «كان يحافظ على الصلاة وحفظ القران الكريم والرياضة وكلها كانت دعائم له على المذاكرة والتحصيل».

ووجه إياد الشكر لوالده ووالدته وأساتذته بالمدرسة الذين كان لكل منهم دور وفضل في وصوله لقائمة أوائل الإعدادية بالمحافظة، مشيرا إلى أن «ما حدث من تسريب في بعض الامتحانات لم يؤثر عليه وكان متأكدا أن الله لن يضيع مجهوده».

كان 67 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021 حصلوا على المركز الاول في النتيجة على مستوي المحافظة بمجموع 280 درجة، وحصلت إدارة كفرشكر على المركز الاول على مستوي الإدارات التعليمية بنسبة نجاح 95.02%.

واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.