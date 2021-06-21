شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه في الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، المقرر اليوم الاثنين، يستلم طلاب مدارس اللغات امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة فقط.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن الامتحان النهائي سوف نوفر الاسئلة بلغة الدراسة + اللغة العربية لمن يرغب في التعريب.