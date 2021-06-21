شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 50 % من مشروعات الدولة «خضراء» بداية العام الحالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ٥٠٪ من مشروعات الدولة، بدءا من العام الحالى، هى «مشروعات خضراء»، تراعى دمج الأبعاد البيئية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص فى منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، والتى يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بإنتاج طاقة نظيفة.

وقالت الوزيرة، فى كلمتها خلال «المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات»- تحت عنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية، والذى تنظمه وزارة الإسكان فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجارى بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور خالد الدهبى، رئيس مركز بحوث البناء، والدكتور رامى أحمد، نائب وزير الاتصالات، والدكتورة منى قطب، ممثلة عن وزارة النقل، وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن القطاع الخاص- إنه مع التوسع فى المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التى يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق أوضاعها لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وأوضحت أن وضع الاستدامة والبعد البيئى فى قلب عملية التنمية كانت توجيها واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، فأصبح الجميع شركاء ومسؤولين عن الوصول للتعافى الأخضر والتنمية المستدامة، مما تطلب تحضير موازنة الدولة لذلك.

وأكدت أن الفترة الماضية شهدت جهودا حثيثة من الوزارة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وبالتعاون مع الوزارات المعنية.