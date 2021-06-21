"مات محتضنا جثتها".. تفاصيل صادمة في مصرع شاب وحماته نقبا عن الآثار بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن ملابسات جديدة في مصرع شاب وحماته أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بالهرم.

وتبين أن المنزل ملك مجموعة من الورثة منحوا شابا يدعى "إسلام رمضان" وأسرته حق الإقامة فيه في ظل تردي أوضاعه المالية وبحثه المستمر عن مسكن.

منذ فترة ليست بالقصيرة، شرع الشاب في التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع حماته "منى السيد"؛ بحثا عن الثراء الفاحش عبر بوابة تجارة الآثار مستغلين قرب المنزل من منطقة الأهرامات الأثرية.

واستطاع الثنائي حفر سرداب بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض حتى وقع ما لم يكن في الحسبان. انهارت الرمال عليهما أثناء تواجدهما بالأسفل بينما لاذت الزوجة وأطفالها بالهرب؛ خشية تعرضها للمسائلة القانونية.

فارقت الأربعينية الحياة أولا لتسقط جثتها على زوج ابنتها الذي كان يصدر رسائل استغاثة لدى وصول فرق الإنقاذ البري قبل أن يلحق بها مختنقا.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بالمنطقة السياحية بنزلة السمان المتاخمة لأهرامات الجيزة.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء السعيد مدير الإطفاء، والعميد علاء خلوصي مدير الإنقاذ البري، والمقدم محمد إمام مدير العمليات.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المنزل بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة تنسيقا مع العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم.

وتبين بالفحص أن شابا يدعى "إسلام.ر." 32 سنة، مقيم مركز سنورس محافظة الفيوم، كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع والدة زوجته "منى.ا.ح." 45 سنة، مقيمة الصف بمحافظة الجيزة قبل انهيار الرمال عليهما داخل سرداب طولي بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض.

على مدار 7 ساعات، عكف رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء هشام صادق على انتشال جثماني الشاب وحماته باستخدام أجهزة حفر ومعدات إنزال حتى أمكن انتشالهما ونقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.