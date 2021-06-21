7 ساعات تحت الأرض.. كواليس مصرع شاب وحماته أثناء التنقيب عن الآثار بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب ووالدة زوجته "حماته" مصرعهما أثناء تنقيبهما خلسة عن الآثار داخل منزل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم، غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بالمنطقة السياحية بنزلة السمان المتاخمة لأهرامات الجيزة.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء السعيد مدير الإطفاء، والعميد علاء خلوصي مدير الإنقاذ البري، والمقدم محمد إمام مدير العمليات.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المنزل بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة تنسيقا مع العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم.

وتبين بالفحص أن شابا يدعى "إسلام.ر." 32 سنة، مقيم مركز سنورس محافظة الفيوم، كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع والدة زوجته "منى.ا.ح." 45 سنة، مقيمة الصف بمحافظة الجيزة قبل انهيار الرمال عليهما داخل سرداب طولي بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض.

على مدار 7 ساعات، عكف رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء هشام صادق على انتشال جثماني الشاب وحماته باستخدام أجهزة حفر ومعدات إنزال حتى أمكن انتشالهما ونقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.