أحدهما أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.. النيابة تحقق في مشاجرة شابان بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تحقق نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة تشاجر شابان بالتجمع الأول بسبب خلافات على ركنة السيارة، ما نتج عنها إصابة أحدهما بكسر في الجمجمة.

وقال عمر عبدالناصر شقيق أحد أطراف المشاجرة، في المحضر رقم 8953 جنح التجمع الأول لسنة 2021، إن شقيقه "ع. ع" تعرض لاعتداء باليد وبألفاظ خادشة يوم 16 يونيو الجاري، أثناء قيادته السيارة أمام معهد تاجان بالتجمع الأول، وما أن توقف الطرف الآخر "أ. ر" بسيارته، حتى ذهب إليه شقيقه لمعاتبته، إلا أن "أ. ر. ا" اعتدى عليه من جديد رفقة شخص آخر.

أضاف شقيق "ع .ع"، أن الطرف الآخر "أ. ر. ا" استل عصا خشبية "مضرب بيسبول" من داخل سيارته، وقام بالاعتداء على شقيقه موجهًا ضربة على رأسه تسببت في إسقاطه أرضًا على الفور.

أشار إلى قيام الأهالي بنقل شقيقه إلى مستشفى القوات الجوية ومنه إلى مستشفى الدمرداش، وبمجرد وصوله تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تابع أن عدد من المتواجدين بمحيط الواقعة اعتدوا على "أ. ر. ا" بعدما شاهدوا اعتدائه على شقيقه، وأثناء ذلك تصادف مرور دورية شرطية، والتي اصطحبت "أ. ر. ا" إلى قسم التجمع الأول وهناك حرر محضرًا ضد شقيقه يتهمه بالاعتداء عليه، ما دفع النيابة إلى تكليف حراسة عليه بالمستشفى للاستماع إلى أقواله بمجرد خرجوه من العناية المركزة.

لفت إلى أن كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة أثبتت عكس المحضر، حيث ظهر بأحد الفيديوهات استلال "أ. ر. ا" للعصا الخشبية واعتدائه على شقيقه ما تسبب في سقوطه على الفور وتعرضه لنزيف بالمخ.