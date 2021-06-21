"ممكن الولاد ينزلوا حمام السباحة".. مأساة أم فقدت طفليها غرقا في كمبوند بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة بكمبوند دريم بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

تلقى العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بغرق طفلين داخل حمام سباحة ملحق بكمبوند دريم.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أن سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، تعاني من مرض السرطان اصطحبت أطفالها الثلاثة إلى الكمبوند للحصول على إعانة مالية من سيدة.

طلبت الأربعينية من السيدة السماح لأطفالها بنزول حمام السباحة "ممكن الولاد ينزلوا شوية في حمام السباحة" لتتركهم بالأسفل بينما جلست مع السيدة في شقتها.

وفوجئت الأم بنزول طفليها "9، 7 سنوات" في غفلة منها ما أسفر عن مصرعهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة.

تم انتشال جثت الطفلين، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.