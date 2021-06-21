"الخليج 365" ينشر أبرز 27 سؤالًا وإجاباتهم في مسابقة وظائف المحطات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشرت هيئة المحطات النووية على موقعها الإلكتروني أبرز الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة، في امتحان الإعلان رقم (2) لسنة 2021 الخاص بشغل وظائف بالهيئة.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" الأسئلة وإجاباتها التي يبحث المتقدمين أو الراغبين في التقدم عن إجاباتها..

1- هل بكالوريوس العلوم يعادل بكالوريوس الهندسة في وظائف التقدم بالإعلان؟

ج– لا، بكالوريوس العلوم لا يعادل بكالوريوس الهندسة – فالمعادل لبكالوريوس الهندسة هي الكليات والمعاهد الخاصة التي تعطي منطوق بكالوريوس هندسة ومُقيد بنقابة المهندسين.

2- ما هو أقل تقدير يُقبل بالهيئة ؟

ج– أقل تقدير يُقبل بالهيئة تقدير عام جيد وبالطبع يُقبل من هم في التقدير أعلى من "جيد" للتراكمي على أن يكون تقدير العام الأخير "جيد" ولا يشترط التقدير في الوظائف العليا (رئيس قطاع – مدير عام).

3-هل كل الوظائف تشترط النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى؟

ج – يقتصر تحديد النطاق الجغرافي للإقامة بالقاهرة الكبرى لوظائف السائق وعمال الخدمات المعاونة، أما باقي الوظائف فمتاح التقدم من مختلف محافظات الجمهورية.

4- السن المطلوب لوظائف الإعلان؟

ج– أعلى سن للقبول بوظائف الدرجة الأولى 45 سنة، و40 سنة للقبول بوظائف الدرجة الثانية، و35 سنة لوظائف الدرجة الثالثة والرابعة والعقود وذلك في تاريخ نشر الإعلان.

5- هل يمكن التقدم لوظائف الإعلان أثناء فترة التجنيد الإلزامي؟

ج– المتقدمين ممن يقضون فترة التجنيد الإلزامي يجوز لهم التقدم لشغل الوظائف المُعلن عنها بالهيئة بشرط تقديم شهادة تفيد إثبات تجنيدهم.

6- هل مطلوب تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث؟

ج– غير مطلوبة في مرحلة التقديم.

7- أي من الوظائف المُعلن عنها تشترط تقديم شهادة عضوية النقابة أو القيد بالنقابة؟

ج– الوظائف الهندسية والقانونية (محامي) تستلزم تقديم صورة شهادة النقابة مع صور مستندات التقديم المطلوبة ، بالنسبة لوظائف (العلوم – المحاسبين) يمكن التقدم بها بعد اجتيازهم كافة الاختبارات.

8- هل وظيفة باحث قانوني تشترط القيد بنقابة المحامين ؟

ج– وظائف باحث قانوني لا تشترط القيد بنقابة المحامين.

9- هل يمكن للشخص أن يتقدم لأكثر من وظيفة؟

ج– يمكن للشخص أن يتقدم في أكثر من وظيفة تناسبه وتناسب مؤهله الدراسي بشرط سحب ملف لكل وظيفة على حده.

10– هل مسوغات التقديم المطلوبة أصول أم صور؟

ج– المطلوب كمسوغات تقديم للوظائف هي صور المستندات وليس أصول المستندات وغير مسموح الطلب فيما بعد بإسترجاع صور هذه المستندات.

11- هل تقديم الملف يكون شخصيًا؟

ج – يجوز تقديم الملف من غير المتقدم بشرط تقديم صورة بطاقة أو تحقيق الشخصية لصاحب الملف.

12- هل يمكن إرسال ملف التقديم وصور المستندات المطلوبة بالبريد؟

ج– لن تقبل الملفات المرسلة بالبريد.

13– متى تبدأ الهيئة في استلام ملفات التقديم؟

ج– تبدأ الهيئة في إستلام ملفات التقديم من يوم 4/7/2021 وحتي 4/8/2021 وفقاً للمواعيد المحددة بالجداول التي سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة وعلى المتقدمين الإلتزام بتلك المواعيد.

14- هل بكالوريوس طب الفم والأسنان يصلح للتقديم علي وظيفة طبيب ثانِ أو طبيب ثالث؟

ج– المؤهل المطلوب لشغل تلك الوظيفة بكالوريوس طب وجراحة.

15- هل يتم كتابة إقرار بقبول العمل بالمناطق النائية والضبعة وهل هو إقرار خارجي؟

ج– إقرار قبول العمل بالمناطق النائية والضبعة موجود داخل الملف حيث يجب توقيعه قبل تقديم الملف.

16- هل مطلوب تقديم تحاليل أو تقارير طبية من جهات خارجية؟

ج– يُكتفي بإستيفائها من المتقدم دون الحاجة إلى تقارير أو تحاليل أو أي مستندات دالة على ذلك.

17– ما هي الإقرارات المطلوب توقيعها بخلاف قبول العمل بالمناطق النائية؟

ج– مطلوب توقيع إقرار صحة البيانات داخل ملف التقديم.

18- هل يمكن لموظفي الهيئة مساعدتنا في إختيار الوظائف المناسبة لنا؟

ج– التقدم في أي وظيفة تكون من اختيار الشخص نفسه وليس لأحد من العاملين بالهيئة حق اختيار أي وظيفة لأي من المتقدمين.

19- ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في الإعلان؟

ج– جميع صور المستندات المطلوبة موضحة بالإعلان وكذلك موضحة بملف التقديم.

20- هل توجد مكاتب تابعة للهيئة بالمحافظات يمكن سحب ملفات التقديم منها؟

ج– لا توجد أي مكاتب تابعة للهيئة ولا يوجد أي أفراد يقومون بتوزيع الملفات خارج مقر الهيئة والهيئة غير مسئولة عن أي ملفات يتم سحبها أو الحصول عليها من خارج مقرها بمدينة نصر.

21- هل مسموح لمن هم تقدير مؤهلهم أقل من جيد بالتقديم في الإعلان؟

ج– يجوز للحاصلين علي مؤهلات عليا التقديم لشغل الوظائف التي تتطلب الحصول على مؤهل متوسط.

22- هل جميع الوظائف المطلوبة بالتعيين الدائم أم بمكافأة شاملة (بعقد مؤقت)؟

ج– وظائف (السائقين والسكرتارية وعمال الخدمات المعاونة) بعقود مؤقت وباقي الوظائف يتم شغلها بالتعيين.

23- هل خانة الأقارب بالهيئة يذكر فيها أي من الأقارب الذين يعملون بأي من قطاعات الكهرباء بالدولة؟

ج– يذكر بها الأقارب من العاملين بالهيئة فقط.

24- هل مطلوب بيان حالة وظيفية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟

ج– للتعيين الجديد بوظائف الدرجة الأولي والثانية التي تتطلب خبرة وهم يعملون بالجهاز الإداري للدولة مطلوب منهم بيان حالة وظيفية من جهة عملهم الأصلية حال تقدمهم لأحدي الوظائف المعلن عنها.

25- هل وظائف الخدمات المعاونة والسائقين تحتاج الحصول علي مؤهل دراسي؟

ج– نعم وظائف سائق والخدمات المعاونة يتطلب التقدم لشغلها الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

26– هل تقديم شهادة مؤهل دراسات عليا يغني عن تقديم شهادة المؤهل الأصلي؟

ج– تقديم شهادة الماجستير أو الدكتوراه لا يغني عن تقديم شهادة المؤهل الأصلي.

27 – هل وظائف الدرجة الثانية تحتاج إلي مدة خبرة؟

ج– نعم، وظائف الدرجة الثانية وكذا وظائف الدرجة الأولى تحتاج إلى مدد خبرة كلية (6 سنوات للدرجة الثانية و10 سنوات للدرجة الأولى) للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.