شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر محطات المياه بأسوان بمشكلة طارئة بمحطة كهرباء نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى حدوث مشكلة طارئة بمحطة محولات كهرباء نجع حمادي إلى عدم أستقرار التيار الكهربائي المغذي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي إنقطاع مياه الشرب في بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأنه بالتنسيق مع قطاع كهرباء أسوان وغرفة عمليات المحافظة تم إنهاء المشكلة وعودة الأستقرار في التيار المغذي للمحطات وعودتها للتشغيل بكامل طاقتها بضخ مياه الشرب للمناطق التي تضررت من ذلك وخاصة الواقعة بطريق السادات.