شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المناعة بعين شمس يكشف مخاطر سلالة «دلتا» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خطورة سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» على زيادة الإصابات.

وقال «عقبة»، خلال حواره مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة لكورونا»الدلتا«في أكثر من 80 دولة حول العالم».

ولفت إلى أن سلالة الدلتا الجديدة تصيب الأطفال وصغار السن، ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.