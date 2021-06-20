شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المناعة بجامعة عين شمس يكشف حقيقة دخول سلالة «الدلتا» مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك أعراض جديدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا «الدلتا» مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية.

وعن إمكانية دخول سلالة الدلتا الجديدة مصر، قال «عقبة»، خلال حواره مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «وارد تكون السلالة الجديدة دخلت مصر، ولكن لم يتم الإعلان عن وجود أي حالات جديدة من السلالة الجديدة بشكل رسمي حتى الآن».

ولفت إلى أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة، ونسب الوفاة تعتمد على مدى تغلغل الفطر في العين أو أنسجة الوجه أو الجيوب الأنفية إلى جانب حالة المريض من الناحية المناعية.