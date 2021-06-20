شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلوماتي: نحن نقف أمام مواقع التواصل الاجتماعي والهاكرز مكتوفي الأيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن البعض يستخدم التكنولوجيا في النصب أو لابتزاز رجال الأعمال أو الشخصيات المهمة، من خلال الوصول إلى أشياء حساسة للغاية، بعد اختراق التليفون الشخصي.

وتابع «السخاوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوعي التكنولوجي مهم للغاية في التصدي للنصب الإلكتروني، مضيفًا أن الدولة المصرية ليس لديها كنترول على الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يُصعب السيطرة على جرائم الابتزاز الإلكتروني.

ولفت إلى أن هناك إمكانية للتهكير على البطاقات البنكية دون الحصول عليها، معقبًا: «نحن نقف أمام مواقع التواصل الاجتماعي والهاكر مكتوفي الأيدي».

