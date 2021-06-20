شكرا لقرائتكم خبر عن «تغيرات المجتمع السعودي» موضوع مسلسل «أنيميشن» على «نت فليكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منصة نتفليكس، عن تاريخ إصدار الموسم الجديد والحصري من مسلسل مسامير تحت عنوان «محافظة مسامير» والذي يعتبر موسم جديد ومستقل عن المواسم الماضية وسوف يعرض يوم ١ يوليو ٢٠٢١ حصريا على نتفليكس.

ووفقًا لبيان صحفي لنتفليكس، فإن الموسم الجديد من المسلسل، مليء بالمغامرات الممتعة، ويقدم نظرة كوميدية عن التغيرات التي تطرأ على السعودية، حيث يناقش هذا الموسم قصص مختلفة مثل حرب إعلامية عالمية، شقاق طويل الأمد بين قبيلتين، وهوس صحي خرج عن السيطرة. يعرض مسلسل «محافظة مسامير» على مدار ٨ حلقات بشكل حصري على نتفليكس.

من الجدير بالذكر أن نتفليكس قد أعلنت العام الماضي عن شراكة حصرية لمدة خمس سنوات مع استوديو الرسوم المتحركة السعودي Myrkott لإنتاج مسلسلات وأفلام سعودية.

المسلسل من بطولة: عبدالعزيز الشهري، مزروع المزروع، إبراهيم الخير الله، شهد الأحمري، يوسف الدخيل، وإخراج: مالك نجر، الذي يشارك الرؤية الفنية مع عبدالعزيز المزيني.

جدير بالذكر أن مسامير برنامج أنيمشن سعودي كان يعرض في السابق على يوتيوب منذ عام 2011، وتعتبر قناة مسامير من أعلى القنوات من حيث عدد المشتركين بالسعودية.