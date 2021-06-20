شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: إسرائيل تحكمها شخصية متشددة حاليًا.. والوضع في فلسطين قابل للانفجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الوضع الحالي في فلسطين قابل للانفجار في أي وقت وما حدث هذه المرة مختلف عن السابق بسبب تحرك كل المناطق الفلسطينية .

وأضاف “أبوالغيط” خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذُاع على قناة «صدى البلد» أن هناك شخصية متشددة تحكم إسرائيل حاليا مشيرا إلى أن شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال لعمرو موسى عام 1991 إنه سيتفاوض مع الفلسطينيين على مدار 10 سنوات دون حل .

وتابع أنه يجب اجتماع الرباعي العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية مؤكدا أن المبعوث الأوروبي ليس لديه حل للقضية الفلسطينية ولكن يستمع إلى وجهات النظر.

وأوضح أن الفلسطينيون لن ينسوا العلم والنشيد الوطني قائلا «ليس لدي قلق على الشعب الفلسطيني» والفلسطيني متعلم بنسبة 100%.

وتابع أن عدد السكان الفلسطينين 14 مليونًا سواء على الأراضي الفلسطينية أو خارجها منهم 7 ملايين بالداخل، وسيصبح عدد الفلسطينين الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية 10 ملايين نسمة مقابل 7.5 مليون إسرائيلي خلال 20 عامًا.