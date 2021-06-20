شكرا لقرائتكم خبر عن صفعَ طالبة وخلع نقابها وقال لها «غوري في داهية».. إيقاف أستاذ بجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت واقعة صفع رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنى سويف طالبة بالفرقة الثانية بقسم الفلسفة على وجهها ردود فعل واسعة، خاصة بعد أن تم إيقاف رئيس القسم عن العمل من جانب رئيس الجامعة لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات معه.

وحصلت «المصرى اليوم» على قرار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف -الصادر اليوم- بإيقاف الدكتور حسين يوسف أستاذ مساعد بقسم التاريخ، استنادا إلى قانون تنظيم الجامعات.

وكذلك حصلت «المصري اليوم» على مذكرة مقدمة من الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب موجهة إلى رئيس الجامعة بالواقعة، حيث قال فيها: «إنه وردت شكوى الطالبة داليا ربيع بالفرقة الثانية قسم الفلسفة التي تشتكي الدكتور حسين يوسف أستاذ مساعد بقسم التاريخ الذي قام بالتعدى عليها ضربا بالقلم على وجهها بعد تسليمها ورقة الاجابة في مادة مصادر البحث العلمي، وتم استدعاء الطالبة وسماع أقوالها».

كانت مذكرة الطالبة داليا ربيع خليفة قد روت فيها تفاصيل الواقعة قائلة: «أثناء قيامي بامتحاني تم الاعتداء عليّ بالضرب بالقلم.. اللي حصل كان الدكتور رئيس القسم يقوم بالمرور على اللجان فقال لي أنا عايز منك إثبات شخصية إديتو جواز السفر والدكتورة المرافقة رفعت النقاب وتأكدت من شخصيتى ودخلت الامتحان.. وأنا خارجة من الامتحان بعد ما خلصته قلت أعتذر للدكتور على إنه شد معانا وبقول له أنا آسفة لسه مكملتش قال لي اطلعي برة وغورى في داهية وهاعملك محضر.. قلت له أنا متكلمتش قال لي أعمل لك محضر أنا مش هسيبك بقوله فيه إيه حضرتك هو (إحنا من الشارع) فوجئت به ضربني بالقلم وقلعنى النقاب قدام زمايلي والمراقبين وكلهم شهود والله العظيم هو ده اللي حصل أثناء امتحان مادة مصادر البحث العلمي».