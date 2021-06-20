شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على التكاتك في مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مدينة مصيف بلطيم اليوم الأحد حملة مكبرة لضبط التوك توك، والدراجات النارية بقيادة العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ.

وشدد عبدالقوي -بحسب بيان الأحد- على ضرورة استمرار الحملات المرورية المكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور بعدما تعددت الشكاوى من انتشار التوك توك والدراجات النارية.

وللأسبوع الثالث على التوالى تم شن تلك الحملات، حيث أسفرت حملة اليوم عن ضبط 3 مركبات «توك توك» و«2» دراجات نارية مخالفة، وجرى التحفظ على المركبات المخالفة بمركز شرطة البرلس ببلطيم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها، وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء «جمال نور الدين» محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات المرورية، وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

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