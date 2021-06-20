شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مكافحة كورونا: توقعات ببداية الموجة الرابعة لـ«كورونا» بنهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض متحور دلتا تشبه نزلة البرد التي نعرفها جميعًا، مشيرًا إلى أن كل مضادات الفيروسات الحالية ليست لفيروس كورونا، حيث إنها لم تصنع أو تخلق من أجل الفيروس.

وذكر عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة أن فعالية اللقاحات الموجودة حاليا ضد سلالة دلتا كورونا تتراوح ما بين 30 و61%.

وواصل النادي قائلا إن أوروبا هي أكثر قارة يوجد بها متحور دلتا كورونا، والمتحور شرس وسريع الانتشار وقوته ضعف قوة السلالات القديمة، مضيفا أن الإصابة بسلالة دلتا كورونا واردة جدا بعد التطعيم باللقاح.

وتابع النادي أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا من المتوقع أن تكون نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر.