شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط: إثيوبيا تتسم بالهشاشة .. و«آبي أحمد عايز يلعب دور رامبو ضد الدنيا كلها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة لمصر والسودان في ملف سد النهضة.

وحول تجرؤ إثيوبيا على الجامعة العربية وصدور تصريحات تطالب فيها أديس أبابا الجامعة بالصمت، قال أبوالغيط، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لن نصمت على انتهاك القانون الدولي ودعم أعضاء الجامعة أمر طبيعي»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتسم بالهشاشة الناجمة عن العرقيات المنتشرة بها.

وتابع: «آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وحكومته يريدان لعب دور رامبو ضد الدنيا بأكملها»، مؤكدا أن القانون الدولي المسؤول عن الأنهار الدولية.

وأضاف: «على إثيوبيا احترام حقوق كل الدول المشاطئة، دون إلحاق أذى بدولتي المصب»، مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة تحتاج تدخل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.