شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية مكثفة بمدينة بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديريتا التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، الأحد، حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة والمحال والمخابز ومراقبة الأسعار.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير المحضر رقم ١١٤٢ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عن الأسعار، لأحد محال مستحضرات التجميل، وتحرير المحضر رقم ١١٤٣ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عن الأسعار، لأحد محال المبيدات الزراعية، والمحضر رقم ١١٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم الإعلان عن الأسعار، لأحد محال البقالة.

كما حررت الحملة المحضر رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لعدم وجود شهادات صحية لأحد المطاعم، والمحضر رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بيلا، لمحل جزارة بقرية دار السلام التابعة لدائرة المركز، لعرضه لحوما مكشوفة عرضة للتلوث البيئى.