"جريمة ثأر بالزيتون والسجن 10 سنوات لحنين حسام و6 لمودة الأدهم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل الاستئناف على حُكم براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 15 أغسطس المقبل.

بعد الحكم بحبسها 10 سنوات.. مأموريات أمنية لسرعة ضبط فتاة التيك توك "حنين حسام"

تكثف مباحث القاهرة والجيزة، من مجهوداتها للبحث عن المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات بعد صدور حكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في تهمة الاتجار بالبشر.

"وضع قدمه على رقبته".. المؤبد لسائق قتل جده وحرق جثته في 15 مايو

عاقبت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، سائق بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه بقتل جده وإحراق جثته وإلقائها على الطريق الصحراوي، في القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو.

قضية الاتجار بالبشر.. السجن 10 سنوات لحنين حسام و6 سنوات لمودة الأدهم و 3 آخرين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وقضت بالسجن 6 سنوات حضوريًا على مودة الأدهم و 3 آخرين وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

قضية التمويل الأجنبي.. لا وجه لإقامة الدعوى ضد 5 كيانات حقوقية جديدة

أعلن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ 4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة كما تم إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية.

قتلت سيدة بـ"العصا".. المشدد 5 سنوات لـ"راعية أغنام" في مايو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "راعية أغنام" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، على خلفية اتهامها بضرب سيدة حتى الموت بقسم مايو.

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة 28 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة لجلسة 28 أغسطس المقبل.

جريمة ثأر.. حبس عامل بتهمة قتل تاجر بالرصاص في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس المتهم بقتل تاجر في الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيقات.