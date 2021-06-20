العناية الإلهية أنقذت الثالث.. ملابسات جديدة في غرق طفلين بحمام سباحة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات جديدة في غرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة ملحق بكومباوند دريم بمدينة السادس من أكتوبر، الأحد.

أشارت جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس- إلى إنقاذ شقيق الطفلين الثالث "4 سنوات" من الموت وكان رفقتهما، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له.

البداية تعود إلى تلقي العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بغرق طفلين داخل حمام سباحة ملحق بكومباوند دريم.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أن سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، تعاني من مرض السرطان اصطحبت أطفالها الثلاثة إلى الكومباوند للحصول على إعانة مالية من سيدة.

طلبت الأربعينية من السيدة السماح لأطفالها بنزول حمام السباحة "ممكن الولاد ينزلوا شوية في حمام السباحة" لتتركهم بالأسفل بينما جلست مع السيدة في شقتها،

نزل طفلاها "9، 7 سنوات" في غفلة منها، ما أسفر عن مصرعهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة، بينما نجا الثالث.

وتم انتشال جثتي الطفلين، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.