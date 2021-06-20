منعه شقيقه من الخروج فقفز من الرابع.. مأساة مدمن في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات قفز شاب من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط شاب من علو ونقله إلى المستشفى.

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن شابا يدعى عبد الرحمن حسن 23 سنة، مقيم أرض المطار، قفز من شرفة منزله بالطابق الرابع.

جهود البحث والتحري للرائد علاء غنام والنقيب محمد طارق معاوني مباحث إمبابة، أن الشاب قفز من الشرفة بعدما أغلق شقيقه باب المنزل عليه لمنعه من الخروج بسبب إدمانه للمخدرات.

وجرى نقل الشاب إلى مستشفى التحرير العام، وأظهر التقرير الطبي إصابته كسر في الجمجمة ونزيف بالأنف.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.