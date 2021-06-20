تأجيل الاستئناف على حُكم براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 15 أغسطس المقبل.

وكان المحامي شعبان سعيد دفاع ريهام سعيد، قد تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندًا على الخطأ في تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

وكان المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري، دفع بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصري التي أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.