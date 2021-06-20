بعد الحكم بحبسها 10 سنوات.. مأموريات أمنية لسرعة ضبط فتاة التيك توك "حنين حسام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تكثف مباحث القاهرة والجيزة، من مجهوداتها للبحث عن المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات بعد صدور حكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في تهمة الاتجار بالبشر.

وقالت مصادر مطلعة، لـ "الخليج 365"، إن هناك 3 مأموريات من المباحث انطلقت للبحث عن المتهمة ومحاولة القبض عليها، في عدة أماكن منها القاهرة والجيزة والتجمع الخامس ومنطقة الساحل محل إقامتها وأكتوبر.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وقضت بالسجن 6 سنوات حضوريًا على مودة الأدهم و3 آخرين وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و 3 آخرين.

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.