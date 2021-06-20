كيف استقبلت مودة الأدهم الحكم عليها بـ6 سنوات في قضية "الاتجار بالبشر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير علاء أحمد:

شهدت قاعة الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بكاء المتهمة مودة الأدهم لحظة النطق بالحكم عليها و3 آخرين بالسجن 6 سنوات في اتهامهم بالاتجار بالبشر، بجانب إشارتها لعلامات النصر، مكتفية بالقول: "لا إله إلا الله".

وقضت المحكمة، بمعاقبة المُتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بالاتجار بالبشر.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة حضورياً كل من: مودة الأدهم، محمد عبد الحميد، محمد علاء، أحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المُتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات و الأموال المضبوطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين، هن المجني عليهن، الطفلتان ملك. س، وحبيبة. ع، اللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر، والمدعوة روان. س، والمدعوة سارة. ج، وأخريات، وذلك بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها، ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.