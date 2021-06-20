رئيس "الطرق والكباري": هذه المركبات ممنوعة من السير أعلى الدائري بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل تطوير الطريق الدائري وتشغيل أتوبيس الـBRT.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن محطات الأتوبيس ستكون رئيسية فقط، بمعنى أن المحطات ستكون في المناطق التي تشهد كثافات سكانية ومرورية كبيرة، كمحطات المرج والسلام والعاشر، بينما لا يمكن أن يتوقف الأتوبيس في أي محطة أخرى بخلاف المحطات الكبيرة التي سيتم إعلانها.

وأكد مصطفى في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه سيتم منع الميكروباصات الـ"توك توك" وعربات الكارو من السير أعلى الطريق الدائري نهائيًا.