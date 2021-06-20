بينها الصين.. السياحة تعلن إطلاق حملة ترويجية تستهدف 12 دولة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، اتفاق الوزارة مع تحالف أجنبي كندي إنجليزي لإجراء حملة إعلامية للسياحة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت بهجت، في تصريحات لها، إن مشروع الإستراتيجية يناقش من جانب وزير السياحة والفريق المساعد، على أن يتم إقراره خلال شهر يوليو المقبل.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد حملة سياحية كبيرة موجهة إلى 12 دولة من بينها الصين، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات السياحية الدولية ، كما تم تغيير الطريقة المعتادة للترويج.

وأشارت المتحدثة باسم السياحة، إلى أنه ستكون هناك طرق جديدة للترويج تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين والمشاهير، وتعطي الأثر الإيجابي الذي حدث بعد زيارة مجموعة من المؤثرين والمدونين لمصر ونشرها في رحلتهم.

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