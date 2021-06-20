أحد الأعياد السيدية الكبرى.. أبرز معلومات عن عيد العنصرة احتفلت به الكنيسة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تحتفل اليوم الأحد، الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة -أي عيد حلول الروح القدس- وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، حيث يوافق 13 بؤونة.

وهذا العيد هو تذكار حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام، بحسب ما جاء في سفر أعمال الرسل، وهو اليوم الخمسين بعد عيد القيامة.

ويرجع أصل وضع هذا العيد في الكنيسة إلى الرسل أنفسهم وتدل شهادات الكتاب وأقوال الآباء والتاريخ على أن الرسل وضعوه واحتفلوا به.

وأما سبب تسميته بعيد العنصرة، لأنها لفظة عربية مأخوذة من العبرية، ومعناها اجتماع أو احتفال، كما يطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أي خمسين يومًا)، ويقع عيد الخمسين في اليوم العاشر من عيد الصعود.

ويعتبر عيد الخمسين عيدًا مهمًا في التقويم العبري القديم ويحتفل بنزول وحي ناموس موسى وأدخله المسيحيون ضمن الأعياد المسيحية لإحياء ذكرى نزول الروح القدس على تلاميذ يسوع الإثني عشر حسب المعتقدات المسيحية، حيث يشير عيد الخمسين في الكنائس الشرقية إلى الخمسين يومًا بين عيد القيامة وحتى عيد العنصرة، لذلك يُطلق على الكتاب الذي يحتوي على النصوص الطقسية الخاصة بهذه الفترة كتاب الخمسين.

ويمتاز طقس عيد العنصرة بالطقس الفرايحي الذي يوجد فيه الألحان الفرايحي الخاصة بالأعياد والأفراح الروحية، حيث تقال فيها "الليلويا فاى بيه بى" ولحن "طاى شورى" ومرد الأبركسيس الخاص بالعيد، كذلك مرد الأسبسمس الآدام ومديحة التوزيع.

ولا يكون فيه صوم البتة ولا ميطانيات، كما تصلى مزامير صلاة الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل.

ومن المقرر أن يبدأ غدا صوم الرسل في الكنيسة القبطية بعد الاحتفال بانتهاء الخمسين المقدسة.

​