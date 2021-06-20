مصر للطيران: إجراء جديد بشأن المسافرين إلى المملكة العربية السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران، جميع المسافرين المحصنين بلقاح كورونا المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة للدخول من (المواطنين السعوديين - الكوادر الطبية - الدبلوماسيين)، تسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيًا على البوابة المخصصة لذلك.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك الإجراء يساهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة، وتأتي الخدمة بمشاركة كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة وشركة علم.

ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة، الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.