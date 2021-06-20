شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من الإرهاب.

وقال كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الأزهر المنوط فقط بالعمل الإفتائي، ووفقا للدستور مشيخة الأزهر وحدها هي المسؤولة عن الشؤون الإسلامية».

وأضاف: «تم إنشاء 12 قناة لشيوخ وهابية في ظل الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتصل إلى القرى والنجوع برعاية الدولة»، معلقا: «الرئيس السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب».